El próximo tres de mayo se celebra Os Maios en Ourense. La ciudad se llena de arreglos florales y las complas cantan con humor las noticias de actualidad. Aquí te compartimos el programa oficial.

10:30 h – Obradoiro de confección de coronas y peinados en los Jardines del Padre Feijoo

11:00 h – Exposición de los maios participantes en el concurso en la calle del Paseo

11:30 h – Ruada con cabezudos y xigantes con música tradicional. Recorrido: rúa do Paseo, parque de San Lázaro, rúa Santo Domingo , praza do Ferro , rúa da Paz, rúa das Tendas , Praza Maior

12:00 h – Canto de coplas ante el jurado en la calle del Paseo

19:00 h – Entrega de premios y canto de las mejores coplas en la Praza Maior

19:30 h – Concierto de Amancio Prada en la Praza Maior

También puedes participar en el concurso de La Región “Concurso de maios y coplas 2026”, una iniciativa que busca reconocer las mejores creaciones en distintas categorías tradicionales y creativas. Está dirigido a todas las personas interesadas -ya sean particulares, centros educativos o asociaciones.

Puedes inscribirte aquí hasta el próximo 2 de mayo.