COPLAS Y FLORES
Os Maios en Ourense
COPLAS Y FLORES
Detalles del evento
El próximo tres de mayo se celebra Os Maios en Ourense. La ciudad se llena de arreglos florales y las complas cantan con humor las noticias de actualidad. Aquí te compartimos el programa oficial.
También puedes participar en el concurso de La Región “Concurso de maios y coplas 2026”, una iniciativa que busca reconocer las mejores creaciones en distintas categorías tradicionales y creativas. Está dirigido a todas las personas interesadas -ya sean particulares, centros educativos o asociaciones.
Puedes inscribirte aquí hasta el próximo 2 de mayo.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
COPLAS Y FLORES
Os Maios en Ourense
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, lunes 27 de abril?
TRADICIÓN
Os Cantos de Taberna en Maceda
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, domingo 26 de abril?
Lo último