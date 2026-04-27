Os Maios en Ourense

COPLAS Y FLORES

También puedes participar en el concurso de La Región “Concurso de maios y coplas 2026”, una iniciativa que busca reconocer las mejores creaciones en distintas categorías tradicionales y creativas. Está dirigido a todas las personas interesadas -ya sean particulares, centros educativos o asociaciones.

03 may

Detalles del evento

Ourense
3 may
Desde las 10:00 horas
Presencial
Os Maios, en Ourense
Os Maios en Ourense | La Región

El próximo tres de mayo se celebra Os Maios en Ourense. La ciudad se llena de arreglos florales y las complas cantan con humor las noticias de actualidad. Aquí te compartimos el programa oficial.

  • 10:30 h – Obradoiro de confección de coronas y peinados en los Jardines del Padre Feijoo
  • 11:00 h – Exposición de los maios participantes en el concurso en la calle del Paseo
  • 11:30 h – Ruada con cabezudos y xigantes con música tradicional. Recorrido: rúa do Paseo, parque de San Lázaro, rúa Santo Domingo , praza do Ferro , rúa da Paz, rúa das Tendas , Praza Maior
  • 12:00 h – Canto de coplas ante el jurado en la calle del Paseo
  • 19:00 h – Entrega de premios y canto de las mejores coplas en la Praza Maior
  • 19:30 h – Concierto de Amancio Prada en la Praza Maior

También puedes participar en el concurso de La Región “Concurso de maios y coplas 2026”, una iniciativa que busca reconocer las mejores creaciones en distintas categorías tradicionales y creativas. Está dirigido a todas las personas interesadas -ya sean particulares, centros educativos o asociaciones.

Puedes inscribirte aquí hasta el próximo 2 de mayo.

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