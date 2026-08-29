Martha High abre el Festival Vilablues

El festival VilaBlues celebra su jornada principal el sábado 29 de agosto en la emblemática Plaza de O Corgo de Vilanova de Arousa.

Este evento gratuito se ha consolidado en la comarca de O Salnés como una cita imprescindible para los amantes de las raíces de la música negra, reuniendo en un marco costero privilegiado a grandes figuras del blues, el soul, el funk y el rockabilly.

La programación de esta jornada cuenta como plato fuerte con la actuación estelar de Martha High, legendaria vocalista y corista durante décadas de James Brown, quien se sube al escenario junto al impecable sexteto del organista Julián Maeso.

El cartel se completa con directos de alta intensidad como el rhythm and blues de Principles of Joy y el enérgico broche festivo del grupo gallego Ruxe Ruxe.