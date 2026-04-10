La ciudad acogerá este viernes una cita de referencia en el ámbito de la traumatología deportiva con la celebración del la primera edición del Meeting Patologías Quirúrgicas - Return to Play en Fútbol, que tendrá lugar en el Centro Cultural Marcos Valcárcel desde las 16,00 horas.

La jornada reúne a especialistas en cirugía ortopédica, traumatología, fisioterapia y readaptación con el objetivo de analizar los últimos avances en el tratamiento de lesiones frecuentes en el fútbol y mejorar los procesos de recuperación.

El encuentro está organizado por las doctoras Belén Cortiñas y Larraitz Bergara, vinculadas a Recoletas Salud Ourense y al Instituto Traumatológico de Galicia, y nace con vocación de continuidad para consolidarse como un foro de referencia en este ámbito.

El programa se dividirá en dos grandes bloques, uno centrado en las lesiones del ligamento cruzado anterior y otro en la patología del hombro en deportistas de contacto.

Entre los ponentes figuran destacados especialistas en estos ámbitos a nivel nacional, lo que garantiza un alto nivel científico en cuanto a las ponencias y los debates que surjan a partir de ellas. La jornada abordará técnicas quirúrgicas, criterios de tratamiento y protocolos de recuperación desde un enfoque multidisciplinar, con espacios para el intercambio de experiencias entre profesionales.