Meeting Patologías Quirúrgicas - Return to Play en Fútbol

PRIMERA EDICÓN

La primera edición del Meeting Patologías Quirúrgicas - Return to Play en Fútbol es un evento organizado por las doctoras Belén Cortiñas y Larratiz Bergara. Este reúne a especialista con objetivo de analizar los últimos avances en tema de lesiones de fútbol. El programa se dividirá en dos grandes bloques, uno centrado en las lesiones del ligamento cruzado anterior y otro en la patología del hombro en deportistas de contacto.

10 abr

Detalles del evento

Centro Cultural Marcos Valcárcel
10 abr
Desde las 16:00 horas
Presencial
Las doctoras Ana Belén Cortiñas y Larraitz Bergara.
Meeting Patologías Quirúrgicas - Return to Play en Fútbol | La Región

La ciudad acogerá este viernes una cita de referencia en el ámbito de la traumatología deportiva con la celebración del la primera edición del Meeting Patologías Quirúrgicas - Return to Play en Fútbol, que tendrá lugar en el Centro Cultural Marcos Valcárcel desde las 16,00 horas.

La jornada reúne a especialistas en cirugía ortopédica, traumatología, fisioterapia y readaptación con el objetivo de analizar los últimos avances en el tratamiento de lesiones frecuentes en el fútbol y mejorar los procesos de recuperación.

El encuentro está organizado por las doctoras Belén Cortiñas y Larraitz Bergara, vinculadas a Recoletas Salud Ourense y al Instituto Traumatológico de Galicia, y nace con vocación de continuidad para consolidarse como un foro de referencia en este ámbito.

El programa se dividirá en dos grandes bloques, uno centrado en las lesiones del ligamento cruzado anterior y otro en la patología del hombro en deportistas de contacto.

Entre los ponentes figuran destacados especialistas en estos ámbitos a nivel nacional, lo que garantiza un alto nivel científico en cuanto a las ponencias y los debates que surjan a partir de ellas. La jornada abordará técnicas quirúrgicas, criterios de tratamiento y protocolos de recuperación desde un enfoque multidisciplinar, con espacios para el intercambio de experiencias entre profesionales.

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