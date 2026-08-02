El mejor blues de Oakland en A Coruña de la mano de Fantastic Negrito

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CONCIERTO
Detalles del evento
Fantastic Negrito (Xavier Dphrepaulezz) es triple ganador del Premio Grammy al Mejor Álbum de Blues Contemporáneo, este músico originario de Oakland es una de las figuras más carismáticas y originales de la música de raíces afroamericanas.
Su propuesta funde el blues más crudo con elementos de funk, soul y punk rock, acompañada de letras cargadas de crítica social y una puesta en escena volcánica.
El prestigioso Festival Noroeste inicia sus jornadas de conciertos gratuitos repartidos por toda la ciudad, con el artista estadounidense ofrece una actuación íntima pero llena de fuerza telúrica en pleno Casco Viejo coruñés.
Durante la misma jornada, el escenario de Azcárraga acoge también las actuaciones previas de Law, David Regueiro Trío y Pamela Rodríguez.
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