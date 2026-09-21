SENDERISMO EN LA PROVINCIA
Mergúllate na comarca de Ourense: Rutas 2026
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Detalles del evento
La Asociación de Desenvolvemento Rural de Ourense (Adercou) ha dado el pistoletazo de salida a su programa de rutas didácticas “Mergúllate na comarca de Ourense”, una iniciativa gratuita diseñada para poner en valor el patrimonio natural, etnográfico, cultural y gastronómico del territorio. En colaboración con la agencia de turismo activo Surbia Natura y los concellos implicados, el ciclo ofrecerá un total de seis travesías guiadas.
Conoce las rutas de 2026:
Durante las caminatas, guías especializados interpretan el paisaje y los elementos etnográficos que surgen al paso, transformando la ruta en una experiencia inmersiva. Al finalizar el recorrido, la hostelería de cada municipio toma el relevo para ofrecer una selección de productos típicos.
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