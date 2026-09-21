Mergúllate na comarca de Ourense: Rutas 2026

La Asociación de Desenvolvemento Rural de Ourense (Adercou) ha dado el pistoletazo de salida a su programa de rutas didácticas “Mergúllate na comarca de Ourense”, una iniciativa gratuita diseñada para poner en valor el patrimonio natural, etnográfico, cultural y gastronómico del territorio. En colaboración con la agencia de turismo activo Surbia Natura y los concellos implicados, el ciclo ofrecerá un total de seis travesías guiadas.

Conoce las rutas de 2026:

19 de septiembre: A Peroxa

20 de septiembre: Barbadás

26 de septiembre: Cartelle

27 de septiembre: Coles

4 de octubre: Pereiro de Aguiar

11 de octubre: A Peroxa

Durante las caminatas, guías especializados interpretan el paisaje y los elementos etnográficos que surgen al paso, transformando la ruta en una experiencia inmersiva. Al finalizar el recorrido, la hostelería de cada municipio toma el relevo para ofrecer una selección de productos típicos.