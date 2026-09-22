“MIHURA” El último comediógrafo

COMEDIA

24 sep

Detalles del evento

Teatro Principal, Ourense
24 sep
21:00H
Presencial
Mihura.
“MIHURA” El último comediógrafo | La Región

¿Quién no conoce a Miguel Mihura? Una comedia, esta, en la que, como cualquier otro personaje cómico, el autor de la famosa comedia “Tres sombreros de copa” logrará levantarse de cada resbalón para dejar a los espectadores al final un legado del que todavía hoy la cultura da gracias por tanta caída y, sobre todo, por tanta insistencia en volver a alzarse. Entradas a la venta en ataquilla.com.

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