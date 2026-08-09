Monoulious DOP extiende su “Chándal Metal Tour” con nostalgia dosmilera

La arrolladora banda gallega Monoulious DOP consolida su “Chándal Metal Tour”, una gira que durante todo 2026 sigue dinamitando escenarios nacionales e internacionales a golpe de sátira, actitud y su inconfundible propuesta musical.

Esta etapa llega impulsada por el lanzamiento de nuevos sencillos firmados junto al cotizado productor Iago Pico (reconocido por sus trabajos con Tanxugueiras, Rozalén o Rayden).

El proyecto abraza una cuidada estética “retroactual” con toda la esencia “chandalera”, rindiendo un explícito homenaje sonoro y visual a la década de los 2000, un periodo fundamental en la identidad de la formación. El grupo demuestra que la lengua galega navega sin complejos ni límites geográficos.