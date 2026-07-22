Morriña Fest 2026, en A Coruña

El Morriña Festival celebrará una nueva edición los próximos 24, 25 y 26 de julio en el Puerto de A Coruña, reuniendo a algunos de los artistas más destacados del panorama nacional e internacional. El cartel estará encabezado por Myke Towers, Manuel Turizo, Young Miko y Juanes, que compartirán escenario con nombres como Hard GZ, Belén Aguilera, Marlena, Luck Ra, Henry Méndez, 9Louro y otros artistas que completan una de las programaciones más potentes del verano en Galicia.

Con una propuesta que combina música urbana, pop, rock y electrónica, el festival volverá a convertir A Coruña en uno de los grandes puntos de encuentro de la música en directo, consolidándose como una de las citas imprescindibles del calendario estival.

El recinto abrirá sus puertas a las 18:20 horas el viernes, a las 18:45 horas el sábado y a las 18:30 horas el domingo, con cierres previstos entre la 01:00 y las 02:50 horas, según la programación de cada jornada.