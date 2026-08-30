Música, cine y humor en el Festival RiR

Arranca una semana repleta de cine, música y, sobre todo, humor en Allariz. Nueva edición del Festival RiR que se celebrará hasta el próximo sábado con una programación que combina proyecciones internacionales, teatro, presentaciones y coloquios en diferentes puntos del municipio.

La cita arrancará esta tarde a las 20,00 horas en la Casa da Cultura con la presentación oficial y la proyección del palmarés de la edición anterior, dando paso el lunes a los pases oficiales de tarde a las 17,30 y 20,00 horas. El evento extenderá sus actividades por plazas y espacios culturales.