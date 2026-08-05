Música y teatro en A Mezquita

La Praza do Concello de A Mezquita será escenario esta tarde de una intensa programación teatral y musical. A las 18,00 horas, Dani García ofrece el espectáculo de magia “Don Gelati”, una comedia llena de expresión corporal. Una hora más tarde será el turno del popular Cé Orquestra Pantasma (en la foto) y su animada actuación. A las 20,30 horas, cerrará el grupo Soul & Roll con un concierto lleno de grandes y conocidos clásicos del pop, rock, soul y blues.