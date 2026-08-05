Música y teatro en A Mezquita

ENTRADA LIBRE

05 ago

Detalles del evento

Praza do Concello, A Mezquita
5 ago
Obras de teatro, Musicales
18:00
Presencial
Cé Orquestra Pantasma.
Música y teatro en A Mezquita | La Región

La Praza do Concello de A Mezquita será escenario esta tarde de una intensa programación teatral y musical. A las 18,00 horas, Dani García ofrece el espectáculo de magia “Don Gelati”, una comedia llena de expresión corporal. Una hora más tarde será el turno del popular Cé Orquestra Pantasma (en la foto) y su animada actuación. A las 20,30 horas, cerrará el grupo Soul & Roll con un concierto lleno de grandes y conocidos clásicos del pop, rock, soul y blues.

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