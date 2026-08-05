CITA GASTRONÓMICA
XXXIII Festa da Ostra de Noalla
ANIMACIÓN
Detalles del evento
La Lilicleta discomóvil es un espectáculo musical sobre ruedas del Señor Lili. Se trata de una auténtica fiesta rodante a cargo de un gran artista, que se mueve en un antiguo triciclo de reparto de leche de los años 60 transformado en una discoteca sobre ruedas, que hará bailar y divertirse a niños y adultos. Todo ello amenizado por un equipo de sonido autónomo, luces, pompas de jabón, altavoz, bocina de barco y muchas ganas de hacer disfrutar al público.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
CITA GASTRONÓMICA
XXXIII Festa da Ostra de Noalla
ENTRADA LIBRE
Acrobacias y malabares para todos los públicos
ANIMACIÓN
Música a través de una discomóvil retro
ENTRADA LIBRE
Música y teatro en A Mezquita
Lo último
DELANTE DE LA GASOLINERA
Un herido al chocar un coche contra un camión en San Cibrao