Música a través de una discomóvil retro

ANIMACIÓN

05 ago

Detalles del evento

Baños de Molgas
5 ago
20:30
Presencial
Lilicicleta Discomóvil.
Música a través de una discomóvil retro | La Región

La Lilicleta discomóvil es un espectáculo musical sobre ruedas del Señor Lili. Se trata de una auténtica fiesta rodante a cargo de un gran artista, que se mueve en un antiguo triciclo de reparto de leche de los años 60 transformado en una discoteca sobre ruedas, que hará bailar y divertirse a niños y adultos. Todo ello amenizado por un equipo de sonido autónomo, luces, pompas de jabón, altavoz, bocina de barco y muchas ganas de hacer disfrutar al público.

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