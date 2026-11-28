Navidad en Ribadavia | Música, feria artesanal y actividades infantiles hasta Reyes
AGENDA
Detalles del evento
Ribadavia dará la bienvenida a la Navidad el próximo 5 de diciembre con el encendido de su alumbrado, que este año llegará a cinco calles más e incorporará 6.000 luces adicionales. La cita tendrá lugar a las 18:00 horas en la Praza Maior y coincidirá con el inicio de la tercera Feira Artesanía, Saber e Sabor.
La feria abrirá sus puertas el sábado 5 a las 11:00 horas y se prolongará hasta el martes 8 de diciembre. Durante cuatro jornadas, recorrerá cuatro espacios de la villa con una oferta de productos artesanales y gastronómicos. La programación del primer día incluirá también la actuación de Dr. Slump y la apertura del belén de Julio Dabarca, instalado en la iglesia de Santiago hasta el 6 de enero.
Música y actividades culturales
La programación navideña continuará durante todo el mes de diciembre con diferentes propuestas musicales y culturales. El 11 de diciembre, a las 19:30 horas, Bieito Blanco ofrecerá un concierto de acordeones en la iglesia de San Xoán. Dos días después, el 13 de diciembre a las 19:00 horas, será el turno de la Xove Orquestra Ourensanía en la Casa da Cultura.
El calendario incluye también los festivales del Conservatorio y la Escuela de Música, previstos para el día 21, y el concierto navideño de la Banda A Lira, el 26 de diciembre a las 17:30 horas. Los alumnos del conservatorio visitarán además el asilo el día 17.
La oferta cultural se completará con una cata de espumosos, talleres, baile moderno, teatro y un concierto de la Coral del Club Artístico. Ya en enero, la Casa da Cultura recibirá las actuaciones de Marty’s Band y una sesión de cine navideño.
Papá Noel, el Apalpador y la Cabalgata de Reyes
Los más pequeños tendrán varias citas durante las fiestas. Papá Noel visitará los colegios el 21 de diciembre y regresará a Ribadavia el día 24 para recorrer las calles junto al Grinch a partir de las 17:30 horas. Esa misma jornada, a las 12:30 horas, el Apalpador protagonizará su propio recorrido por la villa.
Durante las vacaciones escolares también se desarrollarán las actividades de Concilia no Nadal y Ribanadal. La programación concluirá el 5 de enero con la tradicional Cabalgata de Reyes, que partirá desde el instituto a las 18:00 horas.
- Fecha: Desde el 5 de diciembre de 2026 hasta el 5 de enero de 2027.
- Lugar: Ribadavia.
- Encendido del alumbrado: 5 de diciembre, a las 18:00 horas, en la Praza Maior.
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