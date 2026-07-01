Noche de fiesta en O Corgo

La playa fluvial de O Corgo, en el municipio de Muíños, acogerá este viernes 3 de julio el Corgo Beach Festival, una cita estival que combinará música, ocio y actividades complementarias en un entorno natural. El festival está organizado por Bandido Eventos, un empresa de Alejandro Castro y Pablo Lamas, en colaboración con el Concello de Muíños. Según comenta Alejandro, conocido como Castro DJ, “esta es la primera edición de este festival. Nosotros organizamos eventos y festivales en diferentes puntos y salas de Galicia. Propusimos este al Concello y encantados. Además, se ha viralizado en diferentes foros y esperamos poder contar con cerca de 2.000 visitantes”.

El Corgo Beach Festival tiene un carácter gratuito y tendrá dos partes o dos sesiones. La primera será de 19,00 a 22,00 horas y es más una sesión de tardeo “pensada para gente un poco más mayor en donde primará la venta de vino; será un ambiente más relajado con música dance con Mario Pazos”. La segunda parte comenzará a las 23,00 horas. Sobre el escenario Apocalipsis On Tour se desarrollará el espectáculo en el que participarán el resto de los artistas como los ourensanos Paulo Seoane, Castro y Aarón Hermida. Esta parte de la fiesta se prolongará hasta las 06,00 horas.

La organización apuesta por un formato que va más allá de los conciertos y busca convertir la playa fluvial de O Corgo en un espacio de encuentro para vecinos y visitantes. Además de la programación musical, el recinto dispondrá de “food trucks” con oferta gastronómica (ya comenzarán a instalarse el jueves), un área recreativa, un espacio para tatuajes y si el tiempo y la autoridad lo permite, un espectáculo de fuegos artificiales, completando una propuesta pensada para prolongarse durante la noche.

Cartel del Corgo Beach Festival. | Corgo Beach Festival

Ambiente veraniego

El enclave elegido vuelve a ser uno de los principales atractivos del festival. La playa fluvial de O Corgo, uno de los espacios de referencia del municipio en verano, servirá como escenario para una cita que combina la música en directo y distintas alternativas de ocio. “Además, esperamos una buena temporada para ese día”, comentan desde Bandido Eventos.

Con acceso libre, la organización espera reunir a un amplio número de asistentes en una jornada dirigida tanto al público joven como a quienes deseen disfrutar de una noche de verano al aire libre. La gratuidad de la entrada facilita, además, la participación de visitantes procedentes de distintos puntos de la provincia y de las comarcas limítrofes.