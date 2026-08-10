“Noches musicales” en Chaves

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Detalles del evento
Chaves celebra las “Noches musicales” con música, convivencia y entretenimiento todos los lunes de verano. El programa incluye presentaciones de bandas de música, grupos de concertina y otros grupos musicales, brindando una variada oferta cultural que valora el patrimonio musical, el trabajo de las comunidades locales y los artistas regionales. Este lunes será el turno del grupo “Anjos & Demónios”.
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