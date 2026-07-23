Noites de Cine, en O Barco de Valdeorras

El ciclo de “Noites de cine” de O Barco de Valdeorras continúa esta noche con la proyección de “Una película de Minecraft”, que entra en el mundo del popular videojuego en el que la creatividad no sólo ayuda a crear, sino que es esencial para la supervivencia. Los cuatro inadaptados Garrett “el Basurero” Garrison, Henry, Natalie y Dawn se encuentran luchando con problemas ordinarios cuando de repente se ven arrastrados a través de un misterioso portal al Mundo Exterior, un extraño país de las maravillas cúbico.