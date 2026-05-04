Novena de Nuestra Señora de Fátima, ofrenda y procesión de las Antorchas 2026 en Ourense
ACTO RELIGIOSO
La iglesia santuario de Fátima, en el barrio ourensá de O Couto, acogerá desde el lunes 4 al miércoles 13 de Mayo la celebración del novenario en honor a Nuestra Señora de Fátima.
Detalles del evento
Programa de la Novena de Fátima, la ofrenda floral y la procesión de antorchas 2026
A lo largo de estos días se llevarán a cabo en el templo varios oficios diarios en honor de la Virgen de Fátima (de lunes a sábado a las 07.15, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 18.00, 19.00 y 20.30 horas y santo rosario a las 17.30 horas, y el domingo a las 11.00, 12.00, 13.10, 18.00, 19.00 y 20.30 horas).
También habrá cultos especiales como las misas preparadas por los niños y niñas de la catequesis, la ofrenda floral de las madres, que se llevará a cabo el martes 12 a las 16.00 horas.
La tradicional Procesión de las antorchas tendrá lugar el miércoles 13 a las 22.45 horas.
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