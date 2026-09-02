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Nueva edición del mercado de artesanía Arte de Man

MERCADO

06 sep

Detalles del evento

Allariz
6 sep
Presencial
Arte da man.
Nueva edición del mercado de artesanía Arte de Man | La Región

Allariz volverá a acoger un año más el mercado de artesanía Arte de Man este domingo 6 de setiembre. La zona de Santo Estevo se convertirá en una vorágine de creatividad donde los artistas podrán exponer sus piezas. Esta propuesta está aderezada con actividades como actuaciones musicales a las 12,00 y 17,00 o un obradoiro de creación de flores secas a las 17,30.

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