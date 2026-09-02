Nueva edición del mercado de artesanía Arte de Man
MERCADO
06 sep
Detalles del evento
Allariz
6 sep
Presencial
Allariz volverá a acoger un año más el mercado de artesanía Arte de Man este domingo 6 de setiembre. La zona de Santo Estevo se convertirá en una vorágine de creatividad donde los artistas podrán exponer sus piezas. Esta propuesta está aderezada con actividades como actuaciones musicales a las 12,00 y 17,00 o un obradoiro de creación de flores secas a las 17,30.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, miércoles 2 de septiembre?
FIESTA PATRONAL
Festas do Portal de Ribadavia
Lo último