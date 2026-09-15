Nueva propuesta escénica de Sarabela Teatro

Estreno nacional de la obra de teatro “O sangue das promesas: Incendios”, una coproducción gallego-portuguesa de Sarabela Teatro e Escola da Noite. En ella, una mujer, Nawal Marwan, acaba de morir y abre la puerta a sus secretos. Deja a sus gemelos un traje de tela verde, un cuaderno rojo y dos sobres que son como dos cajas de Pandora de los que surgen males y maravillas. Su contenido los va a arrastrar a una fabulosa odisea. Además del estreno del jueves, también habrá pases el viernes y el sábado a la misma hora. Entradas en ataquilla.com.