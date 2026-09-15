Nueva propuesta escénica de Sarabela Teatro

TEATRO PRINCIPAL

17 sep

Detalles del evento

Teatro Principal
17 sep
21:00H
Presencial
Sarabela Teatro.
Nueva propuesta escénica de Sarabela Teatro | La Región

Estreno nacional de la obra de teatroO sangue das promesas: Incendios”, una coproducción gallego-portuguesa de Sarabela Teatro e Escola da Noite. En ella, una mujer, Nawal Marwan, acaba de morir y abre la puerta a sus secretos. Deja a sus gemelos un traje de tela verde, un cuaderno rojo y dos sobres que son como dos cajas de Pandora de los que surgen males y maravillas. Su contenido los va a arrastrar a una fabulosa odisea. Además del estreno del jueves, también habrá pases el viernes y el sábado a la misma hora. Entradas en ataquilla.com.

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