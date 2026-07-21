OBK y Tam Tam Go! en el Son do Mar 2026

FESTAS APÓSTOLO
Inauguración de las Festas do Apóstolo con la Real Filharmonía
SON DO MAR
Detalles del evento
La jornada de apertura del Son do Mar Festival en su edición de 2026 arranca con fuerza apostando por la nostalgia y el pop-rock en español. La mítica formación de tecno-pop OBK encabeza este primer día del evento junto a los emblemáticos Tam Tam Go!, prometiendo conciertos llenos de himnos intergeneracionales.
El recinto festivalero, ubicado en el municipio pontevedrés de Meaño, se acondiciona con grandes escenarios y zonas gastronómicas para recibir a miles de asistentes. La propuesta de este día busca atraer a un público amplio que quiera rememorar grandes clásicos coreados durante décadas. Las entradas se pueden adquirir en formato de abono completo o como pase diario para esta fecha concreta.
Estamos ante uno de los grandes atractivos de las Rías Baixas para comenzar la segunda quincena de julio combinando música en directo y turismo costero en un marco veraniego.
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