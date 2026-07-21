OBK y Tam Tam Go! en el Son do Mar 2026

La jornada de apertura del Son do Mar Festival en su edición de 2026 arranca con fuerza apostando por la nostalgia y el pop-rock en español. La mítica formación de tecno-pop OBK encabeza este primer día del evento junto a los emblemáticos Tam Tam Go!, prometiendo conciertos llenos de himnos intergeneracionales.

El recinto festivalero, ubicado en el municipio pontevedrés de Meaño, se acondiciona con grandes escenarios y zonas gastronómicas para recibir a miles de asistentes. La propuesta de este día busca atraer a un público amplio que quiera rememorar grandes clásicos coreados durante décadas. Las entradas se pueden adquirir en formato de abono completo o como pase diario para esta fecha concreta.

Estamos ante uno de los grandes atractivos de las Rías Baixas para comenzar la segunda quincena de julio combinando música en directo y turismo costero en un marco veraniego.