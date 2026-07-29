Obra teatral “As Alumnas”

VIGO

30 jul

Detalles del evento

Teatro Afundación, Vigo
30 jul
20:30
Presencial
Obra de tratro "As alumnas"
Obra teatral “As Alumnas” | La Región

El Teatro Afundación de Vigo acoge la representación de la galardonada obra dramática “As Alumnas”, escrita por Paula Carballeira.

La pieza aborda la memoria histórica, la educación y la figura de la pedagoga republicana María Barbeito a través del reencuentro de dos antiguas compañeras de escuela. Encabezada por dos destacadas actrices de la escena gallega, la obra destaca por diálogos punzantes, sensibilidad emocional y una puesta en escena intimista.

A través del texto, la función reflexiona sobre el papel de las mujeres en la sociedad y la importancia del pensamiento libre.

La pieza ha cosechado excelentes críticas y premios teatrales en su recorrido por salas de todo el país, y es una propuesta perfecta para los amantes de las artes escénicas.

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