Obra teatral “As Alumnas”

El Teatro Afundación de Vigo acoge la representación de la galardonada obra dramática “As Alumnas”, escrita por Paula Carballeira.

La pieza aborda la memoria histórica, la educación y la figura de la pedagoga republicana María Barbeito a través del reencuentro de dos antiguas compañeras de escuela. Encabezada por dos destacadas actrices de la escena gallega, la obra destaca por diálogos punzantes, sensibilidad emocional y una puesta en escena intimista.

A través del texto, la función reflexiona sobre el papel de las mujeres en la sociedad y la importancia del pensamiento libre.

La pieza ha cosechado excelentes críticas y premios teatrales en su recorrido por salas de todo el país, y es una propuesta perfecta para los amantes de las artes escénicas.