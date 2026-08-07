Observación astronómica en Aquis Querquennis
CON INSCRIPCIÓN
07 ago
Detalles del evento
Aquis Querquennis, Bande
7 ago
21:30
Presencial
Charla y observación astronómica desde el campamento romano con el astrónomo Pablo Martínez Alemparte. Inscripciones en el Concello o el teléfono 988 443 001.
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