Otero Pedrayo e a paisaxe, na Biblioteca de Maceda
DOCUMENTAL
23 oct
Detalles del evento
Biblioteca Municipal, Maceda
23 oct
19:30H
Presencial
Proxección do documental “Otero Pedrayo. Dereito á paisaxe”, un proxecto audiovisual de María José Bravo Bosch que percorre as viaxes do escritor ourensán por Galicia.
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