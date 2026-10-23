Otero Pedrayo e a paisaxe, na Biblioteca de Maceda

DOCUMENTAL

23 oct

Detalles del evento

Biblioteca Municipal, Maceda
23 oct
19:30H
Presencial
Documental sobre Otero Pedrayo.
Otero Pedrayo e a paisaxe, na Biblioteca de Maceda | La Región

Proxección do documental “Otero Pedrayo. Dereito á paisaxe”, un proxecto audiovisual de María José Bravo Bosch que percorre as viaxes do escritor ourensán por Galicia.

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