Our Fest 2026.

Ourense acoge este próximo sábado 19 de septiembre la quinta edición del OUR FEST. El recinto cubierto de Expourense se convierte un año más en el epicentro de la música independiente y de culto, consolidándose como una de las grandes citas de referencia del panorama alternativo en Galicia.

El festival reúne en directo a siete propuestas musicales de primer nivel, destacando un cartel internacional y nacional encabezado por bandas históricas y de rabiosa actualidad como The Jesus and Mary Chain, The Dream Syndicate, The Mystery Lights, Fat Dog, los gallegos Triángulo de Amor Bizarro y Germán Salto. Una jornada sonora que combina la experiencia musical en recinto cubierto con la dinamización cultural, el termalismo y la gastronomía de la ciudad.

Horarios de las actuaciones:

17:00 h – Apertura de puertas

17:30 h – Germán Salto

18:45 h – Triángulo de Amor Bizarro

20:15 h – The Dream Syndicate

21:45 h – The Mystery Lights

23:15 h – The Jesus and Mary Chain

01:00 h – Fat Dog

(Nota: Albert Petit DJ se encargará de amenizar musicalmente los cambios entre conciertos).