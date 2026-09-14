Our Fest 2026

FESTIVAL

19 sep

Detalles del evento

Expourense
19 sep
17:00H
Presencial
Our Fest 2026.
Our Fest 2026 | La Región

Ourense acoge este próximo sábado 19 de septiembre la quinta edición del OUR FEST. El recinto cubierto de Expourense se convierte un año más en el epicentro de la música independiente y de culto, consolidándose como una de las grandes citas de referencia del panorama alternativo en Galicia.

El festival reúne en directo a siete propuestas musicales de primer nivel, destacando un cartel internacional y nacional encabezado por bandas históricas y de rabiosa actualidad como The Jesus and Mary Chain, The Dream Syndicate, The Mystery Lights, Fat Dog, los gallegos Triángulo de Amor Bizarro y Germán Salto. Una jornada sonora que combina la experiencia musical en recinto cubierto con la dinamización cultural, el termalismo y la gastronomía de la ciudad.

Horarios de las actuaciones:

  • 17:00 h – Apertura de puertas
  • 17:30 h – Germán Salto
  • 18:45 h – Triángulo de Amor Bizarro
  • 20:15 h – The Dream Syndicate
  • 21:45 h – The Mystery Lights
  • 23:15 h – The Jesus and Mary Chain
  • 01:00 h – Fat Dog

(Nota: Albert Petit DJ se encargará de amenizar musicalmente los cambios entre conciertos).

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