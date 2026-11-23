Ouren Sound Fest 2027: Vetusta Morla, Xoel López o Fillas de Cassandra encabezan el cartel del festival en Ourense

La provincia de Ourense se prepara para una nueva cita con la música en directo. El Ouren Sound Fest 2027, organizado por Concertos do Xacobeo, reunirá durante dos jornadas a algunos de los nombres más destacados del panorama musical nacional, con un cartel encabezado por Vetusta Morla, Xoel López y Ariel Rot.

El festival tendrá lugar los días viernes 21 y sábado 22 de mayo de 2027 en el Campo de Fútbol del Parque Tecnolóxico, situado en San Cibrao das Viñas, a pocos kilómetros de la ciudad de Ourense.

Cartel completo del Ouren Sound Fest 2027

Además de sus tres principales reclamos, el festival contará con actuaciones de Sidonie, Marlena, Veintiuno, Fillas de Cassandra, Tu Otra Bonita y 9Louro, Modelo & Capros.

El cartel anunciado reúne diferentes propuestas musicales, desde el rock alternativo y el indie hasta el pop y los sonidos más actuales, en una programación que busca atraer a públicos de distintas generaciones.

Vetusta Morla será uno de los grandes atractivos del festival, junto al músico gallego Xoel López y el argentino Ariel Rot, tres nombres de referencia en la escena musical española.

La programación incluye también a Sidonie, una de las bandas más reconocibles del indie nacional; Marlena y Veintiuno, representantes del pop contemporáneo; y Fillas de Cassandra, el dúo gallego que combina música tradicional y sonidos actuales.

Fecha, lugar y artistas del Ouren Sound Fest 2027