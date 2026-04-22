Ourense acolle unha nova edición da MITEU con teatro, danza e música internacional

A MITEU, que se celebra do 24 de abril ao 8 de maio en distintos espazos de Ourense, reúne teatro universitario e profesional, ademáis de danza, música e outras disciplinas artísticas nun encontro internacional que suma cerca de 30 actividades

24 abr

Teatro Principal de Ourense
24, 25, 27, 28 y 29 de abril y 1, 2, 4, 5, 6 y 8 de mayo del 2026.
O programa da MITEU de Ourense.
Ourense acolle unha nova edición da MITEU con teatro, danza e música internacional

Ourense volve converterse nun punto de encontro cultural coa chegada da MITEU (Mostra Internacional de Teatro Universitario de Ourense), que celebra unha nova edición entre o 24 de abril e o 8 de maio cunha ampla programación de teatro universitario e profesional, ademais de danza, música, circo e outras disciplinas artísticas.

A Mostra, impulsada pola Aula de Teatro Universitaria de Ourense, naceu en 1994 e foi evolucionando ata converterse nun festival internacional de referencia que promove o intercambio artístico e humano entre compañías de distintos países. Ao longo dos anos, sumou tamén espazos de diálogo tras as funcións, nos que artistas e público comparten experiencias e procesos creativos.

Nesta edición, a programación desenvolverase en escenarios como o Teatro Principal de Ourense, o campus universitario e outros espazos da cidade, cunha oferta que rolda as 30 actividades e que inclúe representacións diarias ás 20:00 horas.

A MITEU está organizada con apoio institucional da Xunta de Galicia, a Deputación de Ourense e a Universidade de Vigo, e consolidouse como un dos principais encontros culturais universitarios da Península Ibérica.

