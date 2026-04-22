Ourense acolle unha nova edición da MITEU con teatro, danza e música internacional
A MITEU, que se celebra do 24 de abril ao 8 de maio en distintos espazos de Ourense, reúne teatro universitario e profesional, ademáis de danza, música e outras disciplinas artísticas nun encontro internacional que suma cerca de 30 actividades
Ourense volve converterse nun punto de encontro cultural coa chegada da MITEU (Mostra Internacional de Teatro Universitario de Ourense), que celebra unha nova edición entre o 24 de abril e o 8 de maio cunha ampla programación de teatro universitario e profesional, ademais de danza, música, circo e outras disciplinas artísticas.
A Mostra, impulsada pola Aula de Teatro Universitaria de Ourense, naceu en 1994 e foi evolucionando ata converterse nun festival internacional de referencia que promove o intercambio artístico e humano entre compañías de distintos países. Ao longo dos anos, sumou tamén espazos de diálogo tras as funcións, nos que artistas e público comparten experiencias e procesos creativos.
Nesta edición, a programación desenvolverase en escenarios como o Teatro Principal de Ourense, o campus universitario e outros espazos da cidade, cunha oferta que rolda as 30 actividades e que inclúe representacións diarias ás 20:00 horas.
A MITEU está organizada con apoio institucional da Xunta de Galicia, a Deputación de Ourense e a Universidade de Vigo, e consolidouse como un dos principais encontros culturais universitarios da Península Ibérica.
