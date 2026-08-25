Pablo Carbonell en Celanova

El humorista gaditano Pablo Carbonell llega a Celanova para participar en el ciclo “Claustro Risas. Para o que me queda no convento, ríome dentro”. Lo hará con el espectáculo “Notas cómicas”, en el que combina monólogos, música en directo, ironía y anécdotas personales, en un formato cercano e improvisado que repasa vivencias cotidianas con humor. Entradas a la venta en giglon.com.