Pablo Meixe abre el ciclo “Noites Bárbaras” en Barbadás

El ciclo cultural “Noites Bárbaras” regresa al calendario municipal de Barbadás con la actuación del monologuista gallego Pablo Meixe, que estrenará su espectáculo “Meixeverso” este viernes, 13 de marzo, a las 20:30 horas en la Sala Manuel María de la Casa de Cultura. La entrada será gratuita, con invitaciones que se podrán retirar en la Casa de la Cultura durante la semana del espectáculo, hasta completar aforo.

Meixe, conocido por su humor directo y su conexión con el público, presentará una selección de sus mejores textos, improvisaciones y momentos de comedia en estado puro. Tras la función, los asistentes podrán disfrutar de un pincho y participar en un concurso, gracias a la colaboración de los bares y restaurantes de Barbadás, que se suman a esta edición para dinamizar la actividad económica local.

El ciclo continuará el 27 de marzo con el concierto del grupo ourensán Sonoro Maxín, el 10 de abril con el espectáculo teatral-humorístico “Enredada” de Leti da Taberna, y concluirá el 24 de abril con la actuación de la compañía belga Okidok, destacada en el clown contemporáneo europeo.

Con esta iniciativa, el Concello de Barbadás combina ocio y cultura con impulso económico y social, ofreciendo al público experiencias culturales únicas mientras se fomenta el comercio local y la participación ciudadana.