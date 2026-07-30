Paseo para conocer mariposas en A Limia

FIESTAS MARÍA PITA
Concierto de Luz Casal en A Coruña
CON INSCRIPCIÓN
Detalles del evento
La Sociedad para la Conservación y Estudio de Mariposas en España visita la comarca de A Limia para dar a conocer sus mariposas acompañadas por el Movemento Ecoloxista da Limia. Tras un paseo, los participantes asistirán a una charla-coloquio informativa sobre la concentración parcelaria que se pretende llevar a cabo en los ecosistemas de Rairiz de Veiga. Para más información sobre la actividad e inscripciones, los interesados pueden escribir al correo electrónico info.soceme@soceme.es.
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