Paseo para conocer mariposas en A Limia

La Sociedad para la Conservación y Estudio de Mariposas en España visita la comarca de A Limia para dar a conocer sus mariposas acompañadas por el Movemento Ecoloxista da Limia. Tras un paseo, los participantes asistirán a una charla-coloquio informativa sobre la concentración parcelaria que se pretende llevar a cabo en los ecosistemas de Rairiz de Veiga. Para más información sobre la actividad e inscripciones, los interesados pueden escribir al correo electrónico info.soceme@soceme.es.