Paulo pascual en el Ciclo musical Cata Sonora de Ribadavia
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Detalles del evento
La sexta edición del ciclo Cata Sonora se despide con el músico Paulo Pascual y su espectáculo “Theremin e complementos”. En esta ocasión, a diferencia de las anteriores citas, será en el interior del Museo do Viño. Pascual propone un recorrido sonoro protagonizado por el theremín, uno de los instrumentos electrónicos más antiguos y sorprendentes de la historia de la música combinándolo con otros recursos sonoros y electrónicos para transitar entre la música contemporánea, la improvisación o las bandas sonoras.
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