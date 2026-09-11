La Pepa Loba celebra 30 años con artesanía, tradición y queimada en O Carballiño

El barrio de Flores de O Carballiño se llena de tradición con la 30.ª edición de la Feira Festa Pepa Loba, organizada por la Asociación Tradicións e Buscas. Una cita que combina mercado tradicional, artesanía y artes plásticas, y que este año rinde un homenaje especial a los afiladores y paragüeros.

La jornada inaugural del viernes comenzará a las 18:00 horas con la apertura oficial. A las 19:45 horas, la Eira de Flores acogerá una charla-coloquio sobre el oficio de los afiladores y el barallete. Por la noche, la celebración continuará con una queimada popular a las 23:00 horas en Fonte de Flores.

Una propuesta con entrada libre para acercarse a los oficios y a la cultura popular gallega durante el fin de semana.