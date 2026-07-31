Pilates al aire libre en Viana do Bolo

Viana do Bolo será escenario esta tarde de una de las actividades del programa estival de +Deporte La Región. En esta ocasión, se trata de una sesión de pilates con la que la organización del evento busca fomentar unos hábitos de vida saludables al tiempo que ofrece alternativas de ocio activo para vecinos y visitantes de la provincia. En la cita, los participantes tienen la oportunidad de trabajar la flexibilidad, la corrección postural y el fortalecimiento del cuerpo a través de ejercicios de respiración y control corporal. Inscripciones a través de pressclub.laregion.es.