Pint of Science en Ourense

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Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, martes 19 de mayo?
CIENCIA PARA TODOS
Detalles del evento
Llega a Ourense una nueva edición de Pint of Science, el festival que busca divulgar contenido científico de una manera más sencilla y con una cerveza en mano. De nuevo el Café&Pop Torgal es el escenario elegido en Ourense.
Durante tres días en el local ourensano se podrá disfrutar de charlas de contenido científico. Este festival se celebra en toda España.
Esta es la agenda:
Doble sesión con las charlas de los investigadores Nuno Muñoz Seijas "Insectos comestibles: a proteína do futuro?" y Sabela Pérez "Mitos misóxinos na manosfera dixital".
Doble sesión con las charlas de las investigadoras Vanesa Santás "O solo e a resistencia aos antibióticos" y Manuela Raposo "Titorizar a Formación Dual na era dixital".
Doble sesión con las charlas de las investigadoras Adela Alvaredo "Algas: da area ao prato" y María García "O valor dos alimentos tradicionais".
La entrada es gratuita y comienza a las 18:00 horas.
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