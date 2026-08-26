La poesía de Valeria Castro, un concierto de amor en A Coruña

La cantautora canaria Valeria Castro se presenta en el emblemático anfiteatro al aire libre del Parque de Santa Margarita. Reconocida como una de las voces más conmovedoras y delicadas del panorama de la música de raíz y el pop folk hispano, Castro se dio a conocer gracias a la calidez de sus interpretaciones acústicas y letras de profunda sensibilidad.

Tras ser nominada a los Latin Grammy y cosechar aplausos unánimes en escenarios internacionales, su propuesta musical destaca por un estilo íntimo que combina la belleza estética del folclore atlántico con composiciones de corte moderno e introspectivo.

Durante esta velada del jueves en la capital coruñesa, la artista repasará su aplaudido repertorio acompañada de una instrumentación minimalista llena de tonalidades que realza su impecable calidad vocal, en un evento en el que el las letras de sus temas serán los grandes protagonistas.