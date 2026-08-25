Pograma | Novena a Nuestra Señora de los Milagros 2026 en Baños de Molgas

La Novena en honor a Ntra. Señora la Virgen de los Milagros (Baños de Molgas – Ourense) se celebra del 30 de agosto al 8 de septiembre de 2026 bajo el Lema: “En el Carballo bendito que Dios floreció, María en el alma su gracia nos sembró” y como Predicadores de la Novena: Rvdmo. P. José Ignacio Caamaño Dominguez, C.M., Superior Comunidad Paúles Milagros y iRvdmo. P. José Manuel Villar Suárez, C.M., Rector Santuario Ntra. Señora de Los Milagros-

Consideraciones a tener en cuenta:

Celebraremos la Novena (Misa con rezo de la Novena) en honor a Nuestra Señora de los Milagros desde el 30 de agosto al 7 de septiembre. Y el día 8 la festividad del día de Nuestra Señora.

Tendremos la celebración de la SANTA MISA y el rezo de la NOVENA todos los días. También rezaremos el Santo Rosario en honor de nuestra Madre de Los Milagros.

Habrá confesores suficientes, en la Capilla Penitencial, para todo aquel que desee reconciliarse en horario de 07,00 a 13,30 y de 16,30 a 20,15 horas.

Celebraciones especiales:

Peregrinación de los Ancianos y Enfermos: Lunes 31 de agosto con Misa solemne a las 12 h.

Peregrinación de Pastoral Penitenciaria: Miércoles 3 de septiembre con Misa solemne a las 13 h.

Oración Vocacional y Procesión con el Santísimo: Jueves 3 de septiembre a las 22 h.

Familia y cuidado de la Vida: Viernes 4 de septiembre con Misa Solemne a las 12 h

Peregrinación de la Juventud: Acogida en el Santuario desde primeras horas del sábado 5 de septiembre y Misa a las 7:30 h.

Rosario de Antorchas: Lunes 7 de septiembre a las 23 h. Felicitación a la Virgen con un espectáculo de Luz y Sonido.

Fiesta Solemne: Martes 8 de septiembre, eucaristía a las 12 h y a continuación procesión con la imagen de la Virgen María.

Rosario de Aurora:

Lunes, 31 agosto: San Juan de Vide

Martes, 1 septiembre: Baños de Molgas, Almoite, Presqueira, Guamil, Ambia, Betán

Miércoles, 2 septiembre: Maceda, Niñodaguia, Foncuberta, Piuca

Jueves, 3 septiembre: Tioira, Xunqueira, Vilar, Santirso, Escuadro, San Miguel de Ramil, Asadur, A Costa

Viernes, 4 septiembre: Lamamá, Arnuide, Maus, Porto

Sábado, 5 septiembre: Zorelle, Esgos, Santa Eulalia, San Juan Moreira, Santa Marta, Vilar Ordelles, Chaodarcas, San Martín

Lunes, 7 septiembre: Vilar de Barrio, Borrán, Prado, Rebordechao, Seiró, Pradela, Sobradelo, Poedo, Bobadela Pinta, Bóveda

Notas de Interés: