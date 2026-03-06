DIRECTO
Pleno del Concello de Ourense

Presentación | Arturo Lezcano presenta su libro " O país invisible"

HISTORIAS DE INMIGRACIÓN

Mucha gente emigró desde Galicia con el objetivo de volver y en algunos caso no lo lograron. Esta historias son recopiladas por Arturo Lezcano en su último libro “O país invisible. A epopea atlántica da diáspora galega” que presenta este 10 de marzo en el Centro Cultural Marcos Valcárcel

10 mar

Detalles del evento

Centro Cultural Marcos Valcárcel
10 mar
19:00 horas
Presencial
Arturo Lezcano publica O país invisible
Presentación | Arturo Lezcano presenta su libro " O país invisible" | La Región

El escritor gallego, Arturo Lezcano, junto con el Ateneo de Ourense presenta este martes 10 de marzo su libro "O país invisible" en el Centro Cultural Marcos Valcárcel a partir de las 19:00 horas. Este libro contiene historias de emigrantes gallegos que no pudieron regresar a Galicia tras emigrar.

Lezcano viajó a países como México, Cuba, Argentina, Venezuela,etc. para conocer en primera persona estas historias en boca de sus protagonistas.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats