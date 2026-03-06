Presentación | Arturo Lezcano presenta su libro " O país invisible"

El escritor gallego, Arturo Lezcano, junto con el Ateneo de Ourense presenta este martes 10 de marzo su libro "O país invisible" en el Centro Cultural Marcos Valcárcel a partir de las 19:00 horas. Este libro contiene historias de emigrantes gallegos que no pudieron regresar a Galicia tras emigrar.

Lezcano viajó a países como México, Cuba, Argentina, Venezuela,etc. para conocer en primera persona estas historias en boca de sus protagonistas.