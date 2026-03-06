HISTORIAS DE INMIGRACIÓN
Presentación | Arturo Lezcano presenta su libro " O país invisible"
HISTORIAS DE INMIGRACIÓN
Detalles del evento
El escritor gallego, Arturo Lezcano, junto con el Ateneo de Ourense presenta este martes 10 de marzo su libro "O país invisible" en el Centro Cultural Marcos Valcárcel a partir de las 19:00 horas. Este libro contiene historias de emigrantes gallegos que no pudieron regresar a Galicia tras emigrar.
Lezcano viajó a países como México, Cuba, Argentina, Venezuela,etc. para conocer en primera persona estas historias en boca de sus protagonistas.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
HISTORIAS DE INMIGRACIÓN
Presentación | Arturo Lezcano presenta su libro " O país invisible"
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, viernes 6 de marzo?
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, jueves 5 de marzo?
LOVE OF LESBIAN O DUNCAN DHU
Festival de música | Ouren Sound Fest
Lo último
LA PREGUNTA DEL DÍA
En Portada, El loro de Jácome: "¡Hay que dar el palo a lo grande!"