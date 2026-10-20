Presentación do libro “Rumiando. As ovellas fixéronme pastora” de Josebe Blanco Álvarez
LIBRO
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Tradución ao galego do libro “Hausnarrean. Ardiek egin naute artzain” no que o lector pode atopar como vive unha pastora. Neste diario recolleu a autora, galega de nacemento pero que viviu sempre no País Vasco, todo un ano do rabaño con vivencias, reflexións, loitas, obstáculos e alegrías. A maioría das veces en prosa, algunhas mediante a poesía. Será no local do Andén Primeiro, na Avda. de Marín, ao lado do Pavillón Postal, na Ponte.
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