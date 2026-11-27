El miércoles 2 de diciembre, a las 19.30 horas, se celebra en la librería Tanco de Ourense la presentación de "A arte de non morrer. Antropoloxía da lonxevidade galega", ensayo de Roberto Fernández Álvarez galardonado con el Premio Ramón Piñeiro de Ensaio y publicado por Editorial Galaxia.

Acompañan al autor Armando Requeixo, María Xosé Porteiro y Carlos Menéndez, en un acto que incluirá ciencia, conversación, empanada y vino de Chantada.