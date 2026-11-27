Presentación de libro | A arte de non morrer. Antropoloxía da lonxevidade galega
LIBRERÍA TANCO
La librería Tanco de Ourense acoge el miércoles 2 de diciembre, a las 19.30 horas, la presentación del ensayo de Roberto Fernández Álvarez, con Armando Requeixo, María Xosé Porteiro y Carlos Menéndez.
Detalles del evento
El miércoles 2 de diciembre, a las 19.30 horas, se celebra en la librería Tanco de Ourense la presentación de "A arte de non morrer. Antropoloxía da lonxevidade galega", ensayo de Roberto Fernández Álvarez galardonado con el Premio Ramón Piñeiro de Ensaio y publicado por Editorial Galaxia.
Acompañan al autor Armando Requeixo, María Xosé Porteiro y Carlos Menéndez, en un acto que incluirá ciencia, conversación, empanada y vino de Chantada.
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