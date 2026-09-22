Presentación del libro "Da cor da soidade", de Luís González Tosar

El escritor Luís González Tosar presentará su libro Da cor da soidade. Poesía reunida 1986-2026 el próximo jueves, 8 de octubre, a las 20:00 horas, en el Liceo de Ourense, situado en la rúa Valentín Lamas Carvajal, 4. La obra, publicada por Editorial Galaxia, reúne cuatro décadas de creación poética del autor gallego y cuenta con un limiar de Bieito Iglesias.

CUÁNDO : Jueves, 8 de octubre, a las 20:00 horas.

DÓNDE: Liceo de Ourense, rúa Valentín Lamas Carvajal, 4.