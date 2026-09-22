Presentación del libro "Da cor da soidade", de Luís González Tosar
08 oct
Detalles del evento
Liceo de Ourense
8 oct
20:00 horas
El escritor Luís González Tosar presentará su libro Da cor da soidade. Poesía reunida 1986-2026 el próximo jueves, 8 de octubre, a las 20:00 horas, en el Liceo de Ourense, situado en la rúa Valentín Lamas Carvajal, 4. La obra, publicada por Editorial Galaxia, reúne cuatro décadas de creación poética del autor gallego y cuenta con un limiar de Bieito Iglesias.
- CUÁNDO: Jueves, 8 de octubre, a las 20:00 horas.
- DÓNDE: Liceo de Ourense, rúa Valentín Lamas Carvajal, 4.
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