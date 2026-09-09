Presentación del libro “Piratas da alegría”, escrito por Rita Doallo y Leticia Jiménez, ilustrado por Susana Rosique y editado por Disparate. Se trata de un álbum ilustrado rimado, publicado en gallego y castellano, sobre el derecho a la alegría y el juego en la infancia hasta en los contextos más terribles, como el que afrontan las niñas y niños de Palestina en la actualidad. Los derechos de la autoría se donarán a asociaciones benéficas que trabajan con la infancia afectada en Gaza, que en esta primera edición será Pallasos en Rebeldía.