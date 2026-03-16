Presentación | Literatura insólita de Armando Requeixo

LIBROS

En Literatura insólita, Armando Requeixo habla sobre las costumbres, manías y otros temas relacionados con los escritores

16 mar

Detalles del evento

Liceo de Ourense, Ourense
16 mar
19:30 horas
Presencial
Liceo
Presentación | Literatura insólita de Armando Requeixo | La Región

Armando Requeixo presenta "Literatura insólita", un libro que incluye artículos que tratan sobre costumbres y manías, las otras profesiones de los escritores, la precocidad y la longevidad literarias, las muertes ficticias, las traiciones póstumas, los idiomas en los que fueron escritos o las dedicatorias, entre otros temas insólitos.

La presentación es a las 19:30 horas en el Liceo de Ourense este 16 de marzo

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats