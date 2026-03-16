Presentación | Retratos de una mujer mirando al mar, una obra de Ana Caspir

Ana Capsir presenta "Retratos de una mujer miranda al mar" una obra que invita a la contemplación, la memoria y la identidad femenina, a través de una mirada íntima y simbólica. La autora es bióloga, patrona de Altura de la marina mercante y escritora. Realizó sus estudios de doctorado en el CSIC para posteriormente dedicarse a la náutica profesional.

El acto es este lunes 16 de marzo a las 19:30 en el Centro Cultural Marcos Valcárcel