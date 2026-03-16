Presentación | Retratos de una mujer mirando al mar, una obra de Ana Caspir

IDENTIDAD FEMENINA

El Centro Cultural Marcos Valcárcel acoge la presentación de la obra de Ana Caspir "Retratos de una mujer mirando al mar" que pretende una mirada a la identidad femenina desde el punto de vista de esta patrona de Altura de la marina mercante

16 mar

Detalles del evento

Centro Cultural Marcos Valcárcel
16 mar
19:30 horas
Presencial
Centro Cultural Marcos Valcárcel.
Presentación | Retratos de una mujer mirando al mar, una obra de Ana Caspir | La Región

Ana Capsir presenta "Retratos de una mujer miranda al mar" una obra que invita a la contemplación, la memoria y la identidad femenina, a través de una mirada íntima y simbólica. La autora es bióloga, patrona de Altura de la marina mercante y escritora. Realizó sus estudios de doctorado en el CSIC para posteriormente dedicarse a la náutica profesional.

El acto es este lunes 16 de marzo a las 19:30 en el Centro Cultural Marcos Valcárcel

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