Presentación | Retratos de una mujer mirando al mar, una obra de Ana Caspir
IDENTIDAD FEMENINA
El Centro Cultural Marcos Valcárcel acoge la presentación de la obra de Ana Caspir "Retratos de una mujer mirando al mar" que pretende una mirada a la identidad femenina desde el punto de vista de esta patrona de Altura de la marina mercante
Detalles del evento
Ana Capsir presenta "Retratos de una mujer miranda al mar" una obra que invita a la contemplación, la memoria y la identidad femenina, a través de una mirada íntima y simbólica. La autora es bióloga, patrona de Altura de la marina mercante y escritora. Realizó sus estudios de doctorado en el CSIC para posteriormente dedicarse a la náutica profesional.
El acto es este lunes 16 de marzo a las 19:30 en el Centro Cultural Marcos Valcárcel
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