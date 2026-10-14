Programa del Allariz de Medo 2026
SAMAÍN
El Concello de Allariz celebra del 30 de octubre al 1 de noviembre una nueva edición del Allariz de Medo, reuniendo a vecinos y visitantes en un centro histórico transformado en un pasaje de terror y mitología
Detalles del evento
El Concello de Allariz celebra del 30 de octubre al 1 de noviembre una nueva edición del Allariz de Medo, reuniendo a vecinos y visitantes en un centro histórico transformado en un pasaje de terror y mitología. El evento combinará tradición, ocio familiar y espectáculos en la calle, contando además con una cuidada ambientación de druidas, ánimas, esqueletos y seres del más allá durante todo el fin de semana.
La programación con las actuaciones previstas para cada jornada se desarrollará del siguiente modo:
- Desde el viernes 30 hasta el domingo 1 de noviembre, habrá ambientación en el casco histórico, que estará lleno de druidas, ánimas, la Santa Compaña, fantasmas, esqueletos y seres del más allá.
- El viernes 30 de octubre las celebraciones arrancarán a las 19,00 horas con el espectáculo "Quen dixo medo?", a cargo de Peter Punk Pallaso en la Praza de Abaixo. A las 20,30 horas, la solemne Santa Compaña de Silvardeiras Teatro recorrerá el casco histórico, y la Verbena Discomóvil pondrá el cierre a la jornada a partir de la medianoche en la Praza Maior.
- El sábado 31 de octubre el Samaín continuará a partir de las 19,30 horas con el ritmo de la batucada Trópico de Grelos. A las 21,00 horas, la programación repetirá uno de los momentos más esperados con un nuevo pase nocturno de la Santa Compaña por las calles del centro.
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