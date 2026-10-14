Programa del Allariz de Medo 2026

El Concello de Allariz celebra del 30 de octubre al 1 de noviembre una nueva edición del Allariz de Medo, reuniendo a vecinos y visitantes en un centro histórico transformado en un pasaje de terror y mitología. El evento combinará tradición, ocio familiar y espectáculos en la calle, contando además con una cuidada ambientación de druidas, ánimas, esqueletos y seres del más allá durante todo el fin de semana.

La programación con las actuaciones previstas para cada jornada se desarrollará del siguiente modo: