Programa de conciertos y atracciones previstas en las fiestas del barrio de San Francisco 2026

El barrio de San Francisco, en Ourense, vive durante el primer fin de semana de octubre tres días de fiestas. Una cita festiva que obliga a restringir el tráfico en la zona, que tiene diferentes actuaciones musicales y atracciones para el disfruta de grandes y pequeños.

Cartel San Francisco 2026. | La Región

Este año serán dos de las orquetas más conocidas en Galicia más A Gramola los encargados de poner música y ritmo durante las fiesta de 2026.

A Gramola, con sus djs abre las celebraciones el viernes 2 de octubre desde las 2:30.

El sábado es el turno del Combo Dominicano a partir de las 23:30 horas.

El domingo la orquesta Paris de Noia pone el broche final a esta edición de las fiestas de San Francisco en la franja de tarde, a partir de las 19 horas. El escenario, en ambos casos, estará situado en la calle Pena Trevinca.

Las atracciones, como viene siendo habitual, se instalarán en las inmediaciones de la estación de tren de San Francisco y del edificio de la asociación de vecinos de San Francisco, así como en una parte de la calle Serra de Queixa.