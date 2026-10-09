Programa de conciertos y actos de las Fiestas de Currás 2026

El núcleo de Currás, en el municipio de San Cibrao das Viñas, celebra este fin de semana sus festejos patronales reuniendo a vecinos y visitantes con verbenas nocturnas y actuaciones musicales en directo. El recinto contará además con carpa cubierta para garantizar la celebración de la fiesta.

La programación con las actuaciones previstas para cada jornada se desarrollará del siguiente modo: