Programa de conciertos y actos de las Fiestas de Currás 2026

FIESTAS POPULARES

10 oct
-
11 oct

Detalles del evento

Currás, San Cibrao das Viñas
10 oct - 11 oct
Presencial
La charanga El Brexit animará las fiestas en Currás.
Programa de conciertos y actos de las Fiestas de Currás 2026 | La Región

El núcleo de Currás, en el municipio de San Cibrao das Viñas, celebra este fin de semana sus festejos patronales reuniendo a vecinos y visitantes con verbenas nocturnas y actuaciones musicales en directo. El recinto contará además con carpa cubierta para garantizar la celebración de la fiesta.

La programación con las actuaciones previstas para cada jornada se desarrollará del siguiente modo:

  • El sábado 10 de octubre las celebraciones nocturnas arrancarán con la gran verbena a cargo de la orquesta Pontevedra.
  • El domingo 11 de octubre el broche de oro a las fiestas patronales lo pondrá la música en directo de la orquesta Solara.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats