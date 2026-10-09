Programa de conciertos y actos de las Fiestas de la Virxe do Rosario de Pereda 2026

GASTRONOMÍA Y TRADICIÓN
IX Festa dos callos de Piñor
FIESTAS POPULARES
Detalles del evento
La localidad de Pereda, en el municipio de San Cristovo de Cea, celebra sus tradicionales fiestas patronales en honor a la Virxe do Rosario. Una cita festiva que reúne a vecinos y visitantes para disfrutar de actos religiosos, campeonatos populares, actividades para niños y un cartel musical encabezado por la orquesta Panorama City.
El programa detallado con la oferta de ocio y festejos previstos para cada jornada se desarrollará del siguiente modo:
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