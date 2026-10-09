Programa de conciertos y actos de las Fiestas de la Virxe do Rosario de Pereda 2026

FIESTAS POPULARES

09 oct
-
12 oct

Detalles del evento

Pereda, San Cristovo de Cea
9 oct - 12 oct
Presencial
Panorama City, sobre el escenario en la localidad madrileña de Arganda del Rey.
Programa de conciertos y actos de las Fiestas de la Virxe do Rosario de Pereda 2026 | La Región

La localidad de Pereda, en el municipio de San Cristovo de Cea, celebra sus tradicionales fiestas patronales en honor a la Virxe do Rosario. Una cita festiva que reúne a vecinos y visitantes para disfrutar de actos religiosos, campeonatos populares, actividades para niños y un cartel musical encabezado por la orquesta Panorama City.

El programa detallado con la oferta de ocio y festejos previstos para cada jornada se desarrollará del siguiente modo:

  • El viernes 9 de octubre arrancan las celebraciones con la popular Ruta de Bodegas por Pereda, un recorrido por 9 bodegas de la zona para degustar los vinos locales con el acompañamiento de una charanga, rematando la noche con fiesta a cargo de un DJ.
  • El sábado 10 de octubre las actividades comienzan por la mañana con el pasacalles del grupo Feitizo de Pau. Por la tarde se disputarán los campeonatos tradicionales de tute y escoba (17:00 h) y habrá colchonetas para los más pequeños (17:30 h), dando paso por la noche a la gran verbena a cargo del dúo Os Trasnos.
  • El domingo 11 de octubre por la mañana (12:30 h) se oficiará la misa solemne seguida de la sesión vermú animada por Feitizo de Pau. Ya por la noche, el plato fuerte llegará con la actuación en directo de la orquesta Panorama City, acompañada por la sesión del DJ Marcos Kintana.
  • El lunes 12 de octubre concluirán las fiestas con la misa solemne y procesión en honor a la Santa (12:30 h) y la posterior sesión vermú de fin de fiesta.

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