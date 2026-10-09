Programa de conciertos y festejos previstos en las Fiestas de Barrocanes 2026

FIESTAS POPULARES

09 oct
-
12 oct

Detalles del evento

Barrocanes, Ourense
9 oct - 12 oct
Presencial
Fiestas Barrocanes 2026.
Programa de conciertos y festejos previstos en las Fiestas de Barrocanes 2026 | La Región

El barrio orensano de Barrocanes se prepara para celebrar cuatro días de festejos populares coincidiendo con el fin de semana del Pilar. Una cita festiva pensada para vecinos y visitantes que reunirá actuaciones musicales, cultos religiosos y atracciones infantiles en el entorno de la capilla.

El programa con la oferta musical y de ocio prevista para cada jornada se desarrollará del siguiente modo:

  • El viernes 9 de octubre arrancan las celebraciones con la primera gran verbena nocturna amenizada por el Súper Combo.
  • El sábado 10 de octubre continuará el ambiente festivo con la verbena a cargo de la Disco Movvva.
  • El domingo 11 de octubre el protagonismo musical de la tarde y la noche correrá a cargo del grupo Vaivén.
  • El lunes 12 de octubre la jornada comenzará a las 12:30 horas con la celebración de la misa solemne en la Capilla de Chano Piñeiro. Durante toda la tarde los más pequeños podrán disfrutar del «Día de las Atracciones», con pasajes al 50 %.

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