Programa de conciertos y festejos previstos en las Fiestas de Barrocanes 2026

GASTRONOMÍA Y TRADICIÓN
IX Festa dos callos de Piñor
FIESTAS POPULARES
Detalles del evento
El barrio orensano de Barrocanes se prepara para celebrar cuatro días de festejos populares coincidiendo con el fin de semana del Pilar. Una cita festiva pensada para vecinos y visitantes que reunirá actuaciones musicales, cultos religiosos y atracciones infantiles en el entorno de la capilla.
El programa con la oferta musical y de ocio prevista para cada jornada se desarrollará del siguiente modo:
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