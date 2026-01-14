BEN DE INTERESE CULTURAL
Programa da Festa dos Fachós de Castro Caldelas
Castro Caldelas celebra a Festa Ancestral dos Fachós o 19 de xaneiro o anoitecer "entre lusco e fusco": É unha das festas de culto ao lume máis importantes de Galicia, declarada Festa de Interese Turístico e Ben de Interese Cultural, mantida pola comunidade e polo concello, que incluso promove o cultivo de centeo para os fachós
O Gran Fachón presidirá a Procesión de Lume seguido de centos de pequenos "Fachós" nun percorrido máxico polas rúas do Casco Histórico coa soa iluminación do lume e a do Castelo.
Celebrase a tradicción que data do 1751 donde unha peste asolaba a Comarca e os veciños saíron o anoitecer en Procesión cós seus Fachós de Palla, que era a luz que tiñan.
Posiblemente sexa a Festa documentada máis antiga de Galicia e das poucas donde se venera o lume.
Programa:
Acompaña a Festa a música tradicional e das Charangas, os Vivas a S. Sebastián, o lume e o agarimo e ganas de diversión dos veciños e visitantes.
A esta Festa dos Fachós achégase xente de moitas partes para participar desta festa que rememora a tradición da loita contra a peste, nunha epidemia do século XVIII, aunque tamén se pensa que responde a un ritual de purificación e protección e mesmo a rituáis celtas.
