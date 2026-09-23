DOCUMENTAL
Proyección de “La ilusión de la abundancia”
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Detalles del evento
El Ateneo de Ourense, en colaboración con Intermón Oxfam, organiza la proyección de “La ilusión de la abundancia”, un documental belga que presenta la lucha de tres mujeres iberoamericanas que comparten el objetivo común de liderar la lucha ambiental contra las grandes corporaciones, mientras compiten con gobiernos y empresas.
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