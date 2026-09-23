Proyección de “La ilusión de la abundancia”

DOCUMENTAL

23 sep

Detalles del evento

Centro Cultural Marcos Valcárcel, Ourense
23 sep
19:00H
Presencial
La ilusión de la abundancia.
Proyección de “La ilusión de la abundancia” | La Región

El Ateneo de Ourense, en colaboración con Intermón Oxfam, organiza la proyección de “La ilusión de la abundancia”, un documental belga que presenta la lucha de tres mujeres iberoamericanas que comparten el objetivo común de liderar la lucha ambiental contra las grandes corporaciones, mientras compiten con gobiernos y empresas.

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