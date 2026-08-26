Proyección para todos los públicos para cerrar el ciclo de cine de Allariz
CINE
Detalles del evento
Cierre del ciclo de cine al aire libre organizado por los vecinos de la parroquia de Urrós con la proyección de Shrek, la famosa historia de un ogro amargado que descubre que su pantano ha sido invadido por criaturas de cuentos de hadas, desterradas por el obsesivo gobernante Lord Farquaad. Con la ayuda de Donkey, Shrek hace un pacto con Farquaad para rescatar a la princesa Fiona.
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