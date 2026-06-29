SEGUNDA EDICIÓN
Rastrillo Solidario del Taller de Solidaridad
SEGUNDA EDICIÓN
Detalles del evento
Taller de Solidaridad, organización destinada a ayudar a mujeres a construir un mundo más igualitario y justo a través de un trabajo digno organiza la segunda edición del Rastrillo Solidario. Un evento donde el objetivo es recaudar fondos para seguir apoyando proyectos de la organización el Sur y España.
El evento cuenta con dos fechas, la primera de ellas el lunes 29 de junio y la segunda el 6 de julio. Ambas se celebran en el edificio de Fundación Abanca que se se encuentra en la Alameda de Ourense.
Los asistentes además de poder adquirir productos elaborados por las mujeres beneficiadas por el programa o de comercio justo, también se van a desarrollar talleres o incluso actuaciones musicales. Un espacio de convivencia y solidaridad.
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